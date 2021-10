Il cambio societario in casa Newcastle porterà inevitabilmente delle novità nelle prossime sessioni di calciomercato. I nuovi proprietari arabi hanno sorpassato tutti, sono i più ricchi nel mondo del calcio e iniziano a guardare anche in Serie A, precisamente a Napoli.



L'obiettivo porta il nome di Kalidou Koulibaly per quanto riguarda il reparto difensivo. Il contratto del giocatore scadrà nel 2023 e strapparlo al Napoli già a gennaio sarà molto difficile, bisognerà trattare con De Laurentiis. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.