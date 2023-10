Il Napoli sta entrando nell'ottica di poter perdere Victor Osimhen. Gli interessamenti dalla Premier League sono concreti, l'Arabia Saudita non l'ha mai mollato e in estate potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Per questo, la dirigenza sta iniziando a guardarsi intorno a caccia di un eventuale sostituto. Tra i profili che piacciono di più c'è quello di Santiago Gimenez, classe 2001 e una vera e propria macchina da gol del Feyenoord: 15 gol nelle ultime 9 partite. In estate era stato proposto al Milan e la Lazio ci aveva pensato prima di prendere Castellanos, il Napoli l'ha messo nel mirino.