La redazione di RaiSport ha aggiornato sulle trattative per gli esterni alti in casa Napoli: "Depay del Lione potrebbe essere la variabile impazzita con il giocatore che vorrebbe giocare le coppe e ci può essere stato qualche contatto anche se non direttamente con il suo entourage. Il Napoli che lavora anche per Politano e potrebbe tornare di moda anche Castillejo".