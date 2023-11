Khvicha Kvaratskhelia sogna il Real Madrid: parola di papà Badri. Il padre del 22enne trequartista georgiano del Napoli ha dichiarato dopo la partita persa ieri sera 4-2 in Champions League allo Stadio Santiago Bernabeu: "Mio figlio ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid, ne sono sicuro. Giocare al Bernabeu è stato speciale per lui. Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me".