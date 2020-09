Non è ancora iniziata l'avventura di Andrea Petagna con la maglia del Napoli. L'attaccante ex Spal è risultato positivo al Coronavirus. Ma dopo il primo tampone, i successivi sono risultati tutti negativi. Dopo il ritiro a Castel di Sangro da parte dei suoi compagni, lui finalmente potrà unirsi al resto del gruppo con gli allenamenti a Castel Volturno.



Però il suo futuro non sembrerebbe essere ancora azzurro. Il Napoli è infatti al lavoro sul mercato in uscita, con Luperto conteso tra Genoa e Parma. I ducali puntano anche un altro giocatore azzurro, ovvero lo stesso Andrea Petagna nel caso in cui dovesse partire Inglese. Ne parla oggi così il Corriere del Mezzogiorno.