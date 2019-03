Come anticipato dalla Lega Calcio in caso di passaggio del turno del Napoli in Europa League il calendario della Serie A sarebbe stato riscritto. Una qualificazione arrivata nella serata di ieri e che, di conseguenza porterà ad almeno una modifica del programma.



La gara sotto osservazione è Napoli-Atalanta in programma inizialmente per sabato 20 aprile alle ore 15. La squadra di Carlo Ancelotti sarà però impegnata nei quarti di finale di Europa League giovedì 18 aprile, appena due giorni prima. La nuova data sarà presto ufficializzata dalla Lega Serie A, ma verosimilmente porterà gli Azzurri a giocare quella gara domenica 21 aprile (Pasqua) o il lunedì 22 sera (Pasquetta). Non è escluso che possa variare l'orario anche di qualche altra gara.