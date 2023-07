Napoli a caccia del dopo Kim. C'è da trovare il difensore centrale e in pole sembra esserci Danso del Lens. C'è anche un piano B, come raccontato oggi dal Mattino, che sarebbe Kilman, ma nessun segnale da Wolverhampton. Altri due nomi in lizza, cioè il greco Mavropanos dello Stoccarda e Sutalo della Dinamo Zagabria.