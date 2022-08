La cessione di Piotr Zielinski può finanziare l'arrivo di Raspadori. E' questa l'analisi che fa Il Mattino sulle strategie del Napoli, che per il momento ha respinto la prima offerta del West Ham per il polacco e continua a tenere nel mirino l'attaccante del Sassuolo. Sarebbe questo il piano per anticipare la Juventus su Raspadori.