Promesso al Napoli ma corteggiato anche dalle big inglesi, Gabriel Magalhaes lascerà certamente il Lille. Una nuova conferma arriva dal presidente del club francese Gerard Lopez, che alla BBC spiega: "Gabriel è giovane, molto potente, al momento uno dei due centrali più dominanti della Ligue 1. Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta che abbiamo le offerte la scelta spetta a lui, come accaduto con Pépé e Osimhen. Ora ci siamo, gli abbiamo detto 'Probabilmente dovrai prendere una decisione, ma non ti mettiamo pressione'. Penso che la prenderà al massimo settimana prossima. Partirà, abbiamo dato il nostro ok per questo".