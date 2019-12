Di seguito il report del Napoli sul primo allenamento agli ordini di Gennaro Gattuso.



Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Parma per la 16esima giornata di Serie A. Primo allenamento condotto del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo in Champions contro il Genk hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente esercizi tecnico tattici. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic, mentre Ghoulam ha effettuato parte della seduta in gruppo e parte lavoro personalizzato.