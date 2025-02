Napoli, il problema non è sostituire Kvaratskhelia con Okafor: Conte aveva bisogno di un colpo a centrocampo

che in tanti – lui per primo – credevano che potesse essere molto diversa per la squadra che, classifica alla mano, è attualmente la principale candidata per la conquista dello Scudetto. Qui non si tratta di fare o evitare spoiler, perchéal Paris Saint-Germain. E sì, al 4 febbraio lo possiamo affermare con ragionevole certezza, Antonio Conte non è un uomo felice.Qui il problema è che sia il piano A che il piano B sono sfumati giusto il tempo di provare a realizzarli e sia il piano C (Saint-Maximin) che il piano D – poi concretizzato – di Okafor sono sembrati il frutto dell'La storia del calciomercato insegna che la prima regola in questi casi è essersi già assicurati il sostituto o i sostituti prima di procedere all'ufficialità di una cessione, per evitare l'effetto gioco al rialzo.Dunquee nemmeno la strategia alternativa di dirottare gran parte dell'investimento su un difensore di livello e di prospettiva come il fiorentino Pietroè andata a buon fine., rosa alla mano e numero di impegni in vista – soprattutto in relazione al calendario della principale rivale per il titolo, l'Inter –In difesa, è sulla via del ritorno il grande colpo dell'estate Buongiorno, vicinp a ricomporre la coppia di metà stagione con Rrahmani e ripartendo dalle rassicurazioni fornite nelle ultime uscite di Juan Jesus. E in attacco, con Neres sempre più certezza a sinistra, Politano a destra e Lukaku riferimento centrale, l'abbondanza non manca, con Raspadori, Simeone, Ngonge e Okafor pronti a subentrare.in appena quattro fugaci apparizioni., che ha trascorso tutta questa finestra di mercato a sottolineare la necessità di puntare solamente su rinforzi pronti da subito e in grado di alzare il livello della rosa e non su giovani scommesse da crescere e lanciare nel tempo. Il Napoli non gioca le coppe e da qui a fine maggio sarà impegnato sull'unico fronte della Serie A, ma cosa succederebbe se uno qualunque dei componenti della linea mediana fosse costretto ad uno stop di lunga durata? Ecco, più che il successore di Kvara o il difensore centrale, il vero peccato della capolista, con un bottino di 70 milioni di euro, è proprio questo.