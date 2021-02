Tra due giorni in programma ci sono i sedicesimi di finale di Europa League. Il Napoli affronterà il Granada e avrà come obiettivo quello di ribaltare il 2-0 dell'andata in favore degli spagnoli.



Questo il programma delle due squadre per la giornata di domani, ovvero la vigilia del match: alle ore 11:00 il Napoli scenderà in campo per l'allenamento mattutino e alle 13:30 Gattuso interverrà in conferenza stampa. Alle 18:15 ci sarà la conferenza da parte di Diego Martinez, tecnico degli spagnoli che si alleneranno alle ore 19:00 allo Stadio Maradona di Fuorigrotta.