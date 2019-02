Neanche il tempo di archiviare la finestra invernale del calciomercato che è già tempo di guardare al futuro. Prossimo per quanto concerne i presunti tormenti del capitano del Napoli Marek Hamsik, che entro il 28 febbraio potrebbe ricevere una nuova ricca proposta dei cinesi del Guangzhou R&F, a media scadenza se invece pensiamo al brasiliano Allan, sedotto e abbandonato dal Paris Saint Germain e uomo che Carlo Ancelotti sta provando a recuperare mentalmente alla causa. Ma, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, la questione potrebbe essere soltanto rimandata all'estate che verrà.



IL PSG CI RIPROVA - Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non si è smosso di un centimetro dalla valutazione di 100 milioni di euro per il suo calciatore e anche a giugno quello sarà il prezzo dal quale si dovrà ripartire. Lo sa bene il PSG, che ha incontrato il numero uno azzurro nei giorni scorsi e che confida di fare un nuovo tentativo quando il mercato riaprirà, per consegnare al suo allenatore Tuchel quel mediano in più che dovrà idealmente rimpiazzare il partente Rabiot. E attenzione anche sul fronte Koulibaly, giocatore altrettanto gradito al club francese, ma conteso pure dalle big di Premier League.