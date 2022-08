Centrocampista in scadenza nel 2023. Caratteristiche comune a Renato Sanches e Fabian Ruiz, i due obiettivi del Paris Saint-Germain per regalare a Galtier forze fresche in mezzo al campo. Per il primo l'affare è stato concluso, dopo una lunga trattativa col Lille, mentre per il secondo il ds Campos sta ancora trattando col Napoli, alla ricerca dell'accordo su cifra e dettagli dell'operazione. Senza "follie", perché il nuovo corso deciso a Parigi non prevede spese pazze, ma solo investimenti adeguati al giocatore e alla sua situazione contrattuale...