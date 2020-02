Il Paris Saint-Germain punta forte su Kalidou Koulibaly in vista della prossima stagione. Il centrale senegalese piace tantissimo a Leonardo, il Napoli progetta una cessione importante che potrebbe portare molto denaro in cassa. L'acquisto di Rrhamani e il pressing sull'altro veronese Kumbulla sono un segnale di come sta cambiando la strategia del presidente De Laurentiis.