Il PSG scommette ancora forte su Allan: lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Il Napoli chiede 100 milioni di euro, ma per 80 si può chiudere l’affare. Aurelio De Laurentiis in questi giorni e a Parigi, ma non ha incontrato il presidente Al Khelaifi che è fuori Francia per un lutto familiare. Ma, riferisce la rosea, il patron avrebbe potuto incontrare un suo emissario.