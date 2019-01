Il PSG non molla la presa per Allan del Napoli. Come si legge oggi su Tuttosport, si cerca un escamotage rispetto a quel fair play finanziario che bracca il club parigino. L'intento è di chiudere l’operazione con 96 milioni di euro (tasse incluse) e un contratto da 8 milioni di euro per il calciatore come gli è stato già promesso. Così, ora spunta la formula del prestito con un obbligo di acquisto a fine stagione, sistema per eludere la UEFA come già accaduto con Kylian Mbappé e altre formule. Oggi stesso potrebbe esserci un breafing tra il presidente Aurelio De Laurentiis, presente ieri sera al San Paolo, e la squadra mercato del club.