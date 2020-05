Nelle ultime ore, il PSG è molto attivo sul mercato, con Leonardo pronto a chiudere per per Icardi ed Alex Telles: quasi 90 milioni per i due calciatori. Ma, in difesa i parigini sono pronti a perdere diversi uomini ed è questo il motivo per cui nelle ultime ore è tornato a farsi vivo l'interesse per Kalidou Koulibaly. Una stagione non esaltante, un anno in più sull'anagrafe e soprattutto le valutazioni di mercato generate dalla pandemia hanno fatto scendere la cifra per la quale un club può strappare il senegalese al Napoli: attorno ai 70 milioni di euro, questa volta, si tratta.



Il PSG ha un rapporto consolidato con il Napoli e con l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani: non è ancora arrivata un'offerta ufficiale, ma da tempo Kalidou è nella lista del tecnico Tuchel e di Leonardo. Inoltre, l'acquisto qualche tempo fa di Koulibaly di un immobile nella capitale francese dimostra l'eventuale gradimento della destinazione.



Al momento, giusto precisare che si tratta solo di contatti più intensi rispetto al recente passato, che oltre alla Premier, il PSG ha fatto capire di esserci per Koulibaly e di esser pronto a trattare con il Napoli alle condizioni menzionate, con rapporti che restano discreti, come un fiume carsico pronto ad affiorare in superficie.