Secondo quanto riporta l'edizione odierna de "Il Mattino", il Psg fa sul serio per Allan. Infatti il centrocampista brasiliano è inserito in una short list dei desideri assieme a Ndombele (Lione) e Ander Herrera (Manchester United). Il club francese però valuta il calciatore 70 milioni di euro e non è disposto ad accontentare la richiesta del Napoli di 100 milioni di euro.