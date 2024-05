Napoli, il PSG vuole Kvaratskhelia: super offerta e Kolo Muani. I dettagli

dopo aver rinnovato il contratto con tanto di clausola. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che possa essere l'unica cessione illustre che farà il presidente De Laurentiis. PerchéIl talento ex Dinamo Batumi non ha ripetuto la stagione scorsa però ha collezionato ugualmente numeri importanti e giocate da calciatore di altissimo livello. Ecco che le big europee si accostano ai piedi del Vesuvio, anche se resta un principio molto importante: il suo contratto è ancora lungo, scadrà a giugno 2027 e non c'è alcun tipo di rischio. Potrebbe però arrivare l'offerta irrinunciabile, come quella del PSG di turno che ha messo gli occhi su di lui.

- De Laurentiis lavora al rinnovo del georgiano, essendo disposto adpiù l'inserimento della clausola rescissoria. L'agente, Mamuka Jugeli,Distanza ma non chiusura tra le parti. Intanto l'interesse del PSG è concreto. I parigini e il Napoli hanno ottimi rapporti e il presidente Al-Khelaifi è in pole position per assicurarsi Osimhen, per il quale servirà pagare la clausola da circa 130 milioni di euro. E si punta all'affondo per la coppia scudetto azzurra.Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport.