Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e si è già accordato con il Barcellona, così il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista sul mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, Tuchel vuole subito il brasiliano Allan e dalla Francia sono già partiti i primi contatti con il direttore sportivo Giuntoli per cercare di accontentare l'allenatore tedesco. Il Napoli resiste, ma intanto sfida l'Inter per Barella del Cagliari.