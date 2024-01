Napoli, il punto su Samardzic: si lavora allo scambio con l'Udinese, contatti continui col padre

Napoli e Udinese continuano a trattare Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo ha fatto sapere che vuole lasciare Udine, si sente pronto per il salto in una big e ora è in attesa che si sblocchi la situazione. Già perché. I contatti sono continui, i dialoghi vanno avanti e da tutte le parti c'è la volontà di chiudere l'affare in modo positivo. Un ulteriore indizio arriva dalla permanenza del padre Mladen in Italia e in contatto col Napoli per capire il piano che hanno per il figlio.- Samardzic a Udine non è un separato in casa ma poco ci manca. Il giocatore vuole cambiare aria, il rapporto con Cioffi non è dei migliori e l'Udinese è entrata nell'ottica di cederlo già nel mercato di gennaio, cambiando i piani iniziali secondo i quali volevano tenerlo fino a fine stagione.- Per il terzino classe 2000 si sta cercando la soluzione migliore dopo che Garcia in estate aveva bloccato il prestito al Genoa.per il quale il Genoa rimane la priorità. Con i rossoblù si stanno discutendo alcuni aspetti legati alla formula, ma sullo sfondo c'è anche l'ipotesi di inserire il ragazzo nell'affare Samardzic.- Per andare a dama bisogna sciogliere anche. Tutti aspetti che potrebbero essere risolti in breve tempo con il giocatore che spinge per cambiare squadra. Sempre più lontane, invece, la Juventus - vuole un centrocampista con le sue caratteristiche ma in prestito - e la Premier League da dove era arrivata un'offerta che non convince il giocatore.