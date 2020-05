La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi contrattuali in casa Napoli. Il ds Giuntoli ha avuto incontri sia con Zielinski, sia con Milik per iniziare a gettare le basi per un prolungamento fino al 2024. De Laurentiis lo ritiene indispensabile. L'accordo economico è stato trovato: Zielinski guadagnerà 2 milioni a stagione, il doppio dello stipendio attuale. Il problema sta nella clausola che l’entourage del giocatore vorrebbe non superiore ai 50 milioni di euro, mentre il club la vuole di 80 milioni. L’impressione è che l’accordo arriverà, a prescindere.



Resta più complicata la posizione di Milik. Ha chiesto un adeguamento dello stipendio fino a 4,5 milioni di euro a stagione, rispetto agli attuali 2,5. Anche per lui vale il discorso della clausola, ma la sua permanenza potrebbe essere decisa anche dal futuro di Mertens: se dovesse andare via il belga, la situazione potrebbe sbloccarsi. De Laurentiis è irremovibile sulla questione multe che impedirebbe, adesso, la firma di Mertens, sul quale c’è il Chelsea. Callejon, zero possibilità di restare. A lui sono interessate Valencia, Siviglia e Atletico Madrid.