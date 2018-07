Imminente l'acquisto di un terzino ambidestro, unico obiettivo dichiarato del Napoli. Se Jeremy Toljan, - 23enne tedesco, per certi versi preferito da Ancelotti - è stato dichiarato incedibile dal Borussia Dortmund, ecco che in ballo resta soprattutto Youssouf Sabaly, senegalese del Bordeaux, reduce da un buon Mondiale a fianco di Kalidou Koulibaly. Il colombiano Santiago Arias, 26enne del PSV Eindhoven, sembra invece allontanarsi nelle ultime ore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il temporeggiare del Napoli lascia comunque aperta un’altra porta: quella per l’austriaco Stefan Lainer, 25 anni, con il quale c’è un accordo, ma che il Salisburgo vuole trattenere per i preliminari di Champions in programma il prossimo mese.