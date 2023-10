fatta ieri al Konami Training Center di Castel Volturno tra illa squadra (eccetto chi impegnato con le nazionali), lo staff tecnico e quello dirigenziale. Un passo necessario dopo la grossa bufera degli ultimi giorni e soprattutto in seguito ai risultati non proprio postivi di questo inizio stagione. Sulla graticola ci è finito, ma alla fine si prosegue insieme e si lavora con un mese molto intenso davanti.- Ne sono successe di tutti i colori a Garcia negli ultimi giorni, a partire dalle critiche da parte di tifosi, quell'hashtag #Garciaout. Poi i momenti più delicati, quando De Laurentiis lo ha sfiduciato pubblicamente e ha pensato seriamente all'esonero. Contatti diretti con Antonio, ma dopo il "no" dell'ex Tottenham l'unica soluzione era quella di rimettersi in carreggiata con l'attuale allenatore del Napoli. Che ha vissuto, appunto, una settimana complicata.- L'intenso colloquio di ieri porta tutti verso un unico obiettivo, quello di rialzarsi e ritrovare quanto prima risultati, fiducia, gioco e zona Champions.Si è parlato tanto die la situazione è ovvio che resti questa, perché davanti a sé Garcia ha delle partite delicate. Si partirà con la trasferta di Verona, passando per la gara di Champions fuori casa contro l'Union Berlino, poi la gara importante contro il Milan prima del match europeo ancora con l'Union Berlino (al Maradona), prima di chiudere a Empoli prima della sosta. Nuova deadline, dunque, perché le risposte le dà sempre il campo.