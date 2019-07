Napoli, primo giorno di allenamento a Dimaro

https://t.co/Te68u7e4la pic.twitter.com/XLnmrUivqz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2019

Primo giorno di ritiro per il Napoli, che ha affidato al proprio sito ufficiale il racconto della giornata: "Tra l'entusiasmo dei numerosi tifosi giunti in Trentino, la squadra è entrata in campo alle 18 svolgendo la prima seduta ufficiale. In avvio il gruppo è stato impegnato in un lavoro di prevenzione ai bordi del campo sotto la guida del Professor Manuel Morabito. Successivamente la rosa si è divisa in due plotoni che hanno svolto torello su due metà campo. Di seguito esercitazioni tecniche con sagome. Chiusura con partitina finale, sotto un violento acquazzone, nella quale Gianluca Gaetano ha messo a segno il primo gol stagionale del ritiro. Chiriches e Inglese hanno svolto parte dell'allenamento col gruppo e parte seguendo una tabella personalizzata.Domani doppia seduta".