Ieri allo Stadio Olimpico di Roma c'è stata un po' di tensione in tribuna stampa. Il telecronista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carmine Martino, e Angelo Ozzella, tecnico della medesima radio, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente durante Lazio-Napoli. Lo stesso Martino ha spiegato quanto accaduto. Ecco le sue parole a Calcionapoli24.it:



"Per fortuna stiamo bene, sono episodi spiacevoli, specialmente in tribuna stampa. Il gol dalla Lazio aveva illuso qualcuno, quando poi è arrivato il gol di Fabián Ruiz c'è stato un diverbio alle mie spalle tra questa persona e Angelo Ozzella, il tecnico della radio che mi segue ovunque. Oltre a qualche parola di troppo è volato anche qualche tentativo di venire alle mani ed è stato bravo Ozzella a restare freddo e a respingere qualsiasi tipo di provocazione anche fisica. Certamente è un episodio che ha portato un po' di tensione. Questa persona indossava la tuta della Lazio, ma non sapremmo dire chi fosse. Denuncia? Non credo, ma resta un gesto che condanno".