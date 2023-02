Gli aggettivi per descriveresono finiti, ma i numeri continuano ad aggiornarsi di settimana in settimana: 11 gol e 14 assist in 23 partite, praticamente è decisivo più di una volta a partita. Impatto pazzesco con il calcio italiano e riflettori del mercato accesi su di lui.- Secondo quanto riporta Cadena Ser il Real Madrid sta seguendo con interesse la crescita del georgiano, e. Il centrocampista del Borussia Dortmund piace molto ai Blancos ma su di lui ci sono anche Liverpool e i due Manchester. La Premier gli strizza l'occhio, e il Real è consapevole che la concorrenza per il centrocampista classe 2003 è tanta.- Le Merengues però puntano a un grande colpo per l'estate, e così Kvaratskhelia sulla carta è la prima alternativa a Bellingham. Il giocatore del Napoli è seguito anche dal Newcastle, ma a parità di offerte sarebbe più orientato verso il Real.. De Laurentiis se lo coccola e se lo tiene stretto: "I nostri giocatori sono molto richiesti - aveva confermato in una recente intervista alla Bild - ma non mi sento costretto a vendere perché non abbiamo debiti". Il Real Madrid registra la posizione del Napoli e aspetta la fine della stagione; poi, se non dovesse arrivare a Bellingham, partirà comunque l'assalto a Kvara.