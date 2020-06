Dopo la vittoria di Verona il Napoli è pronto per tornare in campo. Lo farà domani alle 19:30 nella sfida al San Paolo contro la Spal. Gattuso e i suoi uomini si preparano ed ecco il report dell'allenamento di questa mattina:



In avvio di sessione la squadra si è divisa in due gruppi impegnati in attivazione a secco e serie di torelli.

Successivamente la rosa si è riunita per svolgere lavoro tecnico tattico a tutto campo.

Chiusura con esercitazioni al tiro.

Allan ha svolto solo terapie per un affaticamento muscolare alla coscia destra.