Dopo un giorno di riposo il Napoli torna ad allenarsi. Tanti volti nuovi, con tredici giocatori che hanno lasciato il ritiro per unirsi alle rispettive Nazionali. Sono stati sostituiti da altri calciatori, tra qualcuno di proprietà del Napoli ma destinato al prestito e qualche giovane.



Classico torello e lavoro atletico nella prima parte, passando poi alla fase di possesso. È stato un pomeriggio "bagnato", dato che a metà allenamento ha iniziato a piovere con gli sfortunati tifosi che sono stati costretti a lasciare gli spalti momentaneamente. L'allenamento è proseguito con una partitella e fase di addominali, flessioni e stretching nel finale.



Assente Allan, che era tra i convocati ma non al campo d'allenamento. Manolas, invece, ha lasciato la sessione in anticipo, con un accenno di infortunio.