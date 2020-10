Arriva dal sito ufficiale del Napoli il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso.



IL REPORT COMPLETO

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto riscaldameno in avvio e lavoro di scarico. Successivamente ripetute di corsa ed esercizi finalizzati alla forza. Terapie e palestra per Insigne.