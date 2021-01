Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro lo Spezia. Non buone notizie dall'infermeria.



IL REPORT

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in palestra.Successivamente il gruppo si è alenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti.



INFORTUNATI - Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo.