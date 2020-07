Dopo il pareggio di Bologna, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della prossima gara, ovvero quella di domenica al San Paolo contro l'Udinese. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



Coloro che sono andati in campo dall'inizio al Dall'Ara hanno svolto lavoro in palestra.



Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sui campi 2 e 3, in una prima fase di riscaldamento tecnico seguita da seduta aerobica.



Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partitna a campo ridotto.



Palestra per Llorente. Lavoro personalizzato sul campo per Younes.