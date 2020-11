Il Napoli è al lavoro per preparare la prossima sfida di Europa League, che vedrà gli azzurri scendere in campo al San Paolo contro i croati del Rijeka. Questo il report dell'allenamento di oggi:



La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione in palestra.

Successivamente, sul campo 1, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni di passaggio e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen. Palestra per Ospina.