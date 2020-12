Terminate le feste natalizie, il Napoli oggi pomeriggio ha ripreso gli allenamenti allo Stadio Diego Armando Maradona per preparare la sfida di domenica 3 gennaio contro il Cagliari. La squadra ha iniziato la seduta alle 18, con gli unici due assenti che sono stati Dries Mertens e Victor Osimhen, ancora alle prese con le cure in Belgio per recuperare dagli infortuni. Questo il report della SSC Napoli con le ultime sulle condizioni di Koulibaly e Demme:



Allenamento sotto una fitta pioggia per il gruppo che ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro aerobico. Di seguito esercitazioni finalizzate al possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato. Demme ha svolto lavoro fisico con la squadra e personalizzato in campo.