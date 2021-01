Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso in vista della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia in programma giovedì.





IL REPORT

Dopo la gara contro il Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma giovedì per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo al Bentegodi dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e seduta tecnica. Successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit ha lavorato in gruppo, mentre Llorente ha svolto lavoro personalizzato in campo.