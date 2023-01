Attraverso il sito uffiiciale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti in vista del big match di venerdì sera contro la Juventus. Ancora nessuna notizia dall'infermeria.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e circuito di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di accelerazioni e seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a tema.