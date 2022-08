Attraverso il sito ufficiale del Napoli, arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.



REPORT E INFERMERIA - Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente lavoro tattico ed esercitazione sui calci piazzati. Chiusura con lavoro di forza suddiviso per gruppi. Terapie per Demme