Agli ordini di Mazzarri, si è svolto l'ultimo allenamento in casa Napoli in vista del match contro il Monza. In dubbio resta Lobotka che però ha lavorato regolarmente in gruppo. facendo aumentare le possibilità di vederlo in campo contro i brianzoli. Out Natan,.questo il report completo.



BOLLETTINO - "Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Lobotka ha lavorato in gruppo. Personalizzato in palestra per Demme".