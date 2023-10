Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Rudi Garcia in vista della sfida contro la Fiorentina.



IL REPORT - Dopo la gara di Champions League con il Real Madrid e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura con seduta di lavoro tattico.



INFERMERIA - Rrahmani, Juan Jesus e Gollini hanno svolto allenamento personalizzato in campo