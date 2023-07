Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odireno agli ordini di Rudi Garcia nel ritiro di Castel Di Sangro. Si è femrato Demme, uomo mercato in uscita.



IL REPORT - La squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa in due gruppi. Chi è andato in campo ieri dall'inizio ha svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa dopo una prima parte di esercitazione tecnica hanno disputato una partita a campo ridotto con porticine e lavoro di forza sul campo C. Al termine della sessione partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Mario Rui ha effettuato lavoro in piscina, Lozano ha svolto lavoro in gruppo. Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Demme ha lasciato il campo anzitempo per un risentimento alla coscia. Elmas ha svolto terapie. Gaetano ha svolto allenamento personalizzato in campo.