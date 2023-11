Arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati di casa Napoli direttamente dai canali ufficiali di comunicazione della società campana. Ecco quanto si legge su Victor Osimhen, su Diego Demme e sugli ultimi due acciaccati, il portiere Alex Meret e il difensore Mario Rui: "Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui".