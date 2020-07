Victor Osimhen, attaccante del Lille, è vicino al Napoli. Ma in passato poteva andare alla Juve. Lo ha svelato l'agente Patrick Bastianelli a La Gazzetta dello Sport: "Bisogna fare un applauso agli scout di Juve e Inter. In passato avevo parlato del giocatore con Paratici e Ausilio e tutti e due avevano apprezzato le sue qualità, che poi negli anni ha saputo confermare. Quando aveva 17 anni era ancora extracomunitario e non potevano tesserarlo, e a causa di questi problemi burocratici l'affare non si è concluso".