Il mercato di gennaio per il Napoli non è stato molto movimentato. Le uniche due operazioni fatte dal club di De Laurentiis sono l'uscita di Manolas e l'ingresso, al suo posto, di Tuanzebe.



Eppure alle porte di Castel Volturno ha bussato il Newcastle. Nell'ultima sessione di mercato ha offerto 100 milioni di euro per Osimhen, 50 per Fabián Ruiz. Il Napoli ha rifiutato, il centrocampista spagnolo ha fatto capire di preferire altre destinazioni. La possibilità che il club inglese si ripresenti per Osimhen è concreta, con le stesse cifre o addirittura alzando l'offerta. Lo riporta il Corriere dello Sport.