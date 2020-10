Gennaro Gattuso quasi un anno fa raccoglieva il Napoli da una situazione critica ed oggi lo ha portato ad una consapevolezza, una compattezza di squadra veramente invidiabile. Proprio per questo c'è la volontà di blindarlo ancora sulla panchina azzurra con il rinnovo del contratto.



C'è stata quindi un'accelerata, come preannunciato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è apparso molto ottimista due giorni fa. Ora per il rinnovo manca solo l'ufficialità. Nell'ultimo periodo si sono intensificati i contatti tra il Napoli e il suo procuratore, Jorge Mendes. De Laurentiis ha sentito la necessità di chiudere in fretta per paura che altri club potessero fiondarsi sul tecnico calabrese. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.