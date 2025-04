Napoli, il retroscena sull'infortunio di Buongiorno: ha forzato per l'emergenza in difesa

Ildiperde un altro pezzo importante in vista del rush finale per lo Scudetto:. L'infortunio di Buongiorno arriva in un momento chiave della stagione, in cui il Napoli sta lottando per conquistare il tanto ambito scudetto. Il difensore azzurro aveva già saltato per un problema muscolare alla coscia destra le partite Bologna, Empoli e Monza, con una“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.Il calciatore ha subito contro iluna lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, come confermato dagli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Il nuovo stop chiude definitivamente la sua stagione, obbligandolo a saltare le quattro partite decisive per il titolo contro, anche se il difensore è già a lavoro per essere disponibile per l’ultimo match di campionato.Nonostante questo, Buongiorno aveva deciso di forzare il rientro contro il Torino, consapevole dell’importanza del momento per la sua squadra. Il suo rientro in campo, avvenuto con qualche rischio,. Nonostante il fastidio al muscolo,, anche se il dolore non lo aveva mai abbandonato, peggiorando nel corso della partita.L’infortunio dell’ex difensore del Torino ha una genesi lunga e complessa. Tutto era iniziato con un problema all'otturatore, che si era poi trasformato in un. La necessità di forzare, soprattutto dopo l'infortunio di Juan Jesus contro il Bologna,. La sua determinazione a essere presente nei momenti cruciali della stagione, nonostante i dolori, lo ha spinto a continuare ad allenarsi e a giocare, anche con il supporto di medicinali.