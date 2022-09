Tra passato, presente e mercato, a Dazn ha parlato Fabio Cannavaro. 'Il mio rimpianto è di aver lasciato Napoli troppo presto. Mi ricordo ancora le parole di Ferlaino: "O vai al Parma o falliamo e ti prendi la colpa". Quindi non avevo altra scelta. Ho pianto tanto in quel periodo. Non ho vinto nulla a casa mia con il Napoli, è un grande rimpianto. Avrei voluto fare come Totti'.