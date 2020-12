Sono momenti positivi quelli che sta vivendo il Napoli. Il CONI ha deciso: annullato il punto di penalizzazione e la sfida contro la Juve si giocherà. Nel frattempo però la concentrazione deve essere tutta sulla sfida di domani, quella contro il Torino per invertire una rotta che non sta andando nel verso giusto con le sconfitte contro Inter e Lazio nelle ultime due giornate.

Il Napoli è in ritiro da ieri, nel pomeriggio si è allenato allo Stadio Maradona per poi fare ritorno all’Hotel Britannique, dove vi resterà fino a domani sera. Presenti anche gli ultimi infortunati, Koulibaly e Lozano. Per il messicano la situazione sembra essere meno grave del previsto: zoppica leggermente, ma riesce a camminare senza troppi problemi e il suo rientro in campo presumibilmente ci sarà già il 3 gennaio contro il Cagliari