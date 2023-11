Come annunciato nella conferenza stampa della vigilia da Rudi Garcia, il centravanti nigeriano è tornato in Italia questa mattina, per proseguire il percorso di recupero dal problema muscolare accusato lo scorso 13 ottobre con la sua Nigeria, terra natale nel quale l’attaccante partenopeo ha passato le ultime settimane, sotto il permesso anche del club azzurro e del patron Aurelio De Laurentiis. Pur non partecipando al match che il suo Napoli che sta disputando contro l’Union Berlino, nella quarta giornata della fase a giorni della Champions League,(dov'è stato inquadrato, insieme al suo agente Calenda, a seguire attentamente la sfida). Saranno comunque giorni di attesa per il nigeriano: il rettangolo verde può aspettare dopo la sosta per un suo rientro in campo (nel mirino la sfida contro l’Atalanta), ma, lNel pre-partita del match europeo, a Mediaset Infinity, il direttore sportivoha parlato del rinnovo di contratto di Victor Osimhen: "È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile.. L’accordo tra il Napoli e il nigeriano scadrà a giugno 2025, ma il club di De Laurentiis è da mesi in trattativa con l’agente del nigeriano per blindare il suo contratto. Tuttavia, tra cifre per l’ingaggio (che il nigeriano chiede di raddoppiare da 4,5 a 9 milioni netti a stagione), interessi da parte della Premier League e il discorso inerente alla clausola rescissoria (che il patron vuole fissare a 200 milioni di euro) un accordo è ancora in alto mare tra le parti, come anche confermato dallo stesso dirigente partenopeo.