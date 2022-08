Il Napoli, come anticipato da calciomercato.com ha alzato l'offerta per Giacomo Raspadori fino a 28 milioni di euro più bonus. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport scrivendo che l'attaccante si avvicina al club partenopeo anche se Carnevali non è ancora soddisfatto del tutto della proposta. In particolare, la partita si potrebbe giocare sui bonus, che De Laurentiis non vuole cambiare rispetto a quelli inclusi nell'ultima proposta.